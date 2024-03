Divididos entre quem apoiou a atitude de Davi denunciar a oponente, e quem não se conformou com a saída da famosa do game, os internautas viram uma cena que novamente agitou a web.

Na sequência citada, Wanessa conversava com Yasmin Brunet, dando a entender que “pediu para a produção do programa” avisá-la ou tomar algum tipo de atitude caso seja mais “conveniente para ela”.

“Para de fazer isso, de contar coisa que não dá pra contar. Não tem como entender isso que você falou! Falou com quem, com espírito, com o além? Não entendi”, falou Yasmin. “Aham, é com o além. Eu chamei… (pausa). Eu falei assim: ‘Se quiserem me tirar do programa, mais fácil, só fazer um puxe’”, disparou Wanessa.

O público comentou sobre o assunto e muita gente achou que aconteceu um tipo de “armação”. “Ela sabia! A Wanessa deixa claro que esperava uma atitude da produção”, escreveu uma pessoa. “Tudo armado!”, disparou outro. “Ela deu a entender que estava aberta as opiniões da produção!”, opinou mais um.

Veja a cena!

Fonte: Terra

