Nesta segunda-feira, 04, em reunião no auditório do SENAC, em Brasiléia, com os prefeitos do Alto Acre, os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, deputados estaduais e membros da bancada federal, o senador Alan Rick pediu aos prefeitos que agilizem os planos de reconstrução e se comprometeu em liderar os esforços para que o governo federal libere os recursos necessários e assim eles sejam colocados em prática.

“Esse é um pedido que reforço aos prefeitos aqui presentes e estendo a todos os outros atingidos pelas cheias dos nossos rios acreanos. A prefeitura de Brasiléia já nos entregou aqui. Parabenizo a prefeita Fernanda pela condução do trabalho e peço que os demais também façam esse plano para que possamos levar aos ministérios e cobrar a execução. Me comprometo a liderar esse movimento, em Brasília, pela liberação dos recursos para colocarmos os planos em prática, priorizando a retirada das famílias das áreas de risco, com moradia em lugares seguros.” – disse o parlamentar.

A mobilização liderada pelo senador Alan Rick demonstra um compromisso efetivo com o bem-estar e a recuperação das comunidades afetadas pelas cheias no Acre.

Antes da reunião, Alan Rick acompanhou a visita da comitiva federal aos bairros mais afetados pelo transbordamento do Rio Acre, em Brasiléia. A equipe também sobrevoou a cidade fronteiriça e em seguida seguiu para Rio Branco.

Na capital, o grupo fará sobrevoo nos bairros afetados e visitará o abrigo do Parque de Exposições e o abrigo indígena na Escola Leôncio de Castro. Posteriormente, eles se reunirão com equipes do governo do estado na sala de situação montada na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) para coordenar esforços e definir as próximas etapas do processo de reconstrução.

A comitiva federal também contou com representantes dos ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Regional, da Agricultura, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

Foto: Thauã Conde

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram