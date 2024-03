O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (Podemos), recebeu na manhã desta segunda-feiea ,4, o secretário Estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita a pedido do governador Galdson Cameli (PP), para acompanhar de perto a situação dos locais atingidos pela cheia do rio iaco. Até o presente momento, mais de 800 pessoas foram retiradas de suas casas e levadas aos abrigos municipais ou para casas de parentes.

Após a reunião no gabinete, o chefe do Executivo Municipal e o secretário visitaram as ruas Siqueira Campos, Aurino Brito, Beira Rio, Raul Tamburini nos Bairros Vitória, Jardim Primavera e Niterói e Cafezal.



Entre às 9 e 12h, o Rio Iaco registrou 16 metros e 56 centímetros conforme o boletim informativo da Defesa Civil municipal e Corpo de Bombeiros. Foram construídos mais de 10 abrigos municipais em escolas e quadras poliesportivas para abrigar as famílias.



“Queremos agradecer ao governador Gladson Cameli (PP) por todo apoio neste momento em que enfrentamos mais uma cheia do Rio. Aproveitamos essa visita do secretário Assurbanipal para repassarmos outras demandas pós alagação, que vamos precisar de apoio do governo do estado através de convênios para realizarmos obras de infraestrutura nas ruas dos principais bairros atingidos pelas águas. E também do apoio na área da assistência social às famílias quando retornarem às suas casas”, disse Mazinho.



Acompanharam as visitas os vereadores Alípio Gomes, Carlos Beliza e Sidnei Araújo, o secretário de Cidadania, Daniel Herculano, o comandante do 6º BEPCIF, Gustavo Marinho e assessores.

Por: Assessoria

