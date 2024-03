O Humaitá terá um desfalque importante para a sequência do primeiro turno do Campeonato Estadual. O volante Leandro Bulhões sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo no jogo contra o São Francisco neste domingo, 3, no Florestão, e o tempo de recuperação será de três semanas.

“O Leandro foi atendido no Pronto Socorro e a previsão é voltar em três semanas. O atleta foi medicado e amanheceu sem dor. Vamos seguir com os cuidados necessários para sua volta ocorrer no prazo mínimo”, explicou o supervisor do Humaitá, Civaldo Nery.

Lobo é desfalque

O atacante Magno Lobo deixou a partida contra o São Francisco com uma lesão muscular na coxa direita e será mais um desfalque do Tourão. O prazo de recuperação ainda não foi definido pelo departamento médico do clube.

Volta aos treinos

O elenco do Humaitá volta aos treinamentos nesta terça-feira, 5, a partir das 15 horas, no campo do Airton. O próximo compromisso no Estadual será contra o Náuas na terça-feira, dia 12.

