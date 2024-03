A Rádio Difusora Acreana, a mais querida e respeitada do Estado do Acre, está empenhada em informar toda a comunidade da cidade e do interior sobre o momento difícil que vêm passando as famílias de Rio Branco e demais municípios do estado com a forte alagação. A equipe é capitaneada pelo diretor geral Raimundo Fernandes e coordenada pelo diretor de jornalismo Damião Viana.

Na manhã desta segunda-feira,4, após a reunião de pauta, os repórteres foram divididos para visitarem os locais mais atingidos pelas cheias e fazer a cobertura sobre as ações que o governo vem desempenhando para ajudar todas as famílias atingidas pelas águas.

No momento, a equipe é composta por Damião Viana, Missara, Francildo, Cleiton, Carlinhos Bahia, Ronaldo Duarte, José Costa, Djahnaine, Zezinho Melo e Chico Quinarí.

