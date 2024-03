Na manhã desta segunda-feira,04, os moradores da comunidade Palmeira, próxima ao Rio Iaco, foram surpreendidos por pegadas de um jacaré gigante.

Fotografias documentam as trilhas deixadas pelo imponente réptil, transmitindo a perplexidade dos moradores. Acredita-se que o jacaré tenha migrado devido à elevação do nível do rio, buscando abrigo em lagos ou igapós.

Com a vazante, o animal desceu novamente para as águas do Iaco. Apesar dos rastros impressionantes, os ribeirinhos não avistaram diretamente o réptil, deixando a comunidade intrigada e maravilhada com essa presença incomum.

O repórter Rafael Costa, da rádio Dimensão FM, recebeu as imagens, transmitindo a perplexidade dos moradores diante do raro espetáculo.

Por AcreOnline.net

