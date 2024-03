Duas pessoas morreram após serem eletrocutadas em uma rede de energia na linha 08, comunidade Terra Santa, na Estrada da Penal, em Porto Velho (RO).

A tragédia aconteceu na tarde do último domingo (03). Uma equipe do Samu foi ao local e a médica de plantão constatou o óbito de dois homens. Uma terceira pessoa foi socorrida por populares.

Segundo as informações, os homens estariam mexendo em um transformador de um porte da rede pública, quando foram eletrocutados e caíram mortos.

As vítimas fatais foram identificadas como Claive Soares de Andrade, 19, e FranK Clei Vilhena dos Santos, 46.

Nota de esclarecimento da Energisa:

A Energisa informa que aguarda o resultado da perícia do acidente com a rede elétrica, no qual duas pessoas vieram a óbito na zona rural de Porto Velho, na tarde deste domingo (04/03), após intervirem de forma indevida em um transformador. Na ocasião, a concessionária enviou imediatamente uma equipe para eliminar os riscos e garantir a segurança do trabalho dos peritos e da Polícia Militar. A empresa lamenta o ocorrido e acompanhará as investigações sobre o caso. Na oportunidade, a Energisa informa que a intervenção por conta própria na rede elétrica é terminantemente proibida. Somente os técnicos especializados da empresa estão autorizados para realizar as intervenções.

