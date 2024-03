O mutirão de combate à inadimplência também terá atendimento presencial na agência do Palácio dos Correios, no Anhangabaú, região central de São Paulo (SP), até o dia 28 de março, além dos sites do Programa Desenrola Brasil e da Serasa Limpa Nome.

Dívidas bancárias, de cartão de crédito, de estabelecimento de ensino e contas básicas atrasadas de água, energia e gás poderão ser quitadas de forma digital ou presencial, com descontos de até 96%, entre mais de 550 milhões de ofertas disponíveis de 700 empresas.

Cerca de 1,4 milhão de consumidores já acessaram aplicativo da Serasa para negociar as dívidas do Desenrola desde 9 de fevereiro, com a integração entre os dois sites, onde é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa.

Já o Desenrola beneficiou cerca de 12 milhões, num total de R$ 36,5 bilhões em negociação de dívidas. O programa vai até o dia 31 de março, para pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.824) ou inscritas no CadÚnico.

Em julho de 2023, a primeira fase do Desenrola Brasil começou com os principais bancos retirando, automaticamente, 10 milhões de registros de dívidas de até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes. Participaram pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Essa faixa se encerrou no fim de dezembro.

“Nunca fizemos uma ação de tamanha grandiosidade a abrangência”, explica o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes. “E por isso estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas.”

A Serasa cita o caso de um morador de Cachoeirinha (RS) que negociou 100 dívidas que somavam R$ 24.626 por R$ 4.336. Outro consumidor de Abreu e Lima (PE) teve 96% de desconto para negociar 25 dívidas que somavam R$ 151.809 por R$ 4.908.

