Em uma solenidade realizada no último sábado pela Academia Acreana de Letras na capital Rio Branco, foi contemplado com moção de aplausos o jornalista e radialista Raimundo Fernandes pelos seus 42 anos dedicados à imprensa estadual. O presidente da Academia Acreana de Letras, Adalberto Queiroz, afirmou que a homenagem feita ao jornalista e hoje diretor da Rádio Difusora Acreana é mais que merecida e que o papel da academia é reconhecer os esforços das pessoas que somam para o desenvolvimento do estado.

O jornalista Raimundo Fernandes usou a palavra e teceu vários elogios à diretoria da instituição. Ele lembrou ainda do início de sua carreira na Rádio Andirá, onde fazia locução e reportagem esportiva, disse ainda que hoje está diretor da Rádio Difusora Acreana à disposição da academia de letras e da comunidade acreana para servir e prestar o melhor trabalho a todos, finalizou agradecendo aos presentes e Deus por tudo de bom que tem feito em sua vida.

O evento aconteceu no último sábado por volta da 15 horas no Museu dos Povos do Acre.

Por acreonline.net

