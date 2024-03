Os jovens residentes no bairro do Segundo Distrito no município de Sena Madureira estão aproveitando a enchente para pularem da ponte Padre Paulino, que cruza o Rio Iaco, uma brincadeira que pode custar suas vidas em decorrência da quantidade de água e das fortes correntezas no local.

Por Acreonline.net

