Rio Iaco em Sena Madureira continua enchendo, e mais famílias estão desabrigadas. As famílias residentes no município de Sena Madureira continuam enfrentando vários problemas em decorrência da grande enchente causada pelo Rio Iaco. O 1º Sargento C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros Militar, do 6º Batalhão, repassa o boletim de medição deste domingo.

Por Acreonline.net

