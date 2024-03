O Rio Acre chegou a marca de 17,68 metros na medição das 15h deste domingo (3), segundo a Defesa Civil da capital acreana. Com isso, Rio Branco vive oficialmente a terceira maior enchente de sua história, desde que a medição começou a ser feita em 1971.

O índice é dois centímetros a mais que o registrado em 14 de março de 1997. Durante aquela, que agora é a quarta maior enchente registrada na capital, foram mais de 103 mil atingidos e 7 mil desabrigados e a capital acreana estava em situação de emergência e calamidade pública. O manancial ficou 49 dias acima da cota de alerta. O prejuízo foi estimado em R$67,7 milhões.

Em 2024, já são 43 bairros atingidos em Rio Branco, e mais de 4,3 mil pessoas precisaram deixar suas casas segundo a prefeitura da capital.

Na comparação com o domingo anterior, o nível do Rio Acre subiu pouco mais de dois metros em uma semana. No dia 25 de fevereiro, na medição das 6h, o índice estava em 15,46 metros.

Com a marca alcançada neste domingo, o rio está a 6 centímetros da segunda maior cota já registrada, de 17,72 metros, índice marcado no dia 2 de abril de 2023, e 74 centímetros para a maior marca da série histórica, de 18,40 metros, atingida em 4 de março de 2015.

Oscilação

Na tarde de sábado (2), o nível do rio começou a apresentar oscilação. Depois de alcançar os 17,54 metros, o rio Acre baixou 2 centímetros e, na medição das 15h, marcou 17,52 metros. Às 9h, a medição se manteve em 17h52. De acordo com a Defesa Civil municipal ainda não é o momento para comemorar.

“Nós não temos estabilidade, nem temos retração. Nós temos oscilação. Então, assim, percebemos que até 9 horas ficou na mesma marca, depois aumentou, depois retraiu um pouquinho. Então, é apenas retração,” avaliou o coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal

Segundo ele, o rio deve começar a se estabilizar neste domingo (3). “Eu continuo na minha previsão que uma estabilidade deve acontecer no dia de domingo pelos sinais que nós já temos. Mas, nesse momento, ainda, infelizmente, não é razão para comemorar e para a gente afirmar e oficializar que tem retração. E que nem tem estabilidade, na realidade. Então, nossas próximas medições vão dar esse parâmetro para nós, mas ainda não”, disse.

O 19º Boletim do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Acre, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), aponta que o rio deve continuar subindo e atingir 17,80 metros neste domingo (3).

Na segunda-feira (4), uma comitiva do governo federal deve chegar ao Acre para assistência aos atingidos pela cheia. A informação foi confirmada pelo ministro de desenvolvimento regional, Waldez Goés, nas redes sociais. Além dele, Serão duas agendas, em Rio Branco pela manhã e em Brasiléia à tarde.

Em edição extra do Diário Oficial de sexta-feira, o governo do Acre declarou emergência em saúde pública no estado em razão da cheia dos rios e o volume das chuvas que atingem 19 municípios do estado, desde o dia 21 de fevereiro. O decreto tem vigência de 180 dias.

Por Victor Lebre, g1 AC

