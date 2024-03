A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, realizou na manhã do último sábado, 02 de março, o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Centro do município de Sena Madureira.

A ação policial aconteceu durante policiamento ostensivo e preventivo no supramencionado bairro. Ao proceder com abordagem a um homem de 30 anos que apresentava fundada suspeita, seguida de pesquisa nos sistemas eletrônicos de segurança pública, constatou-se que contra ele havia uma ordem judicial de restrição de liberdade a ser executada. O acusado responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A ação policial demonstra sua efetividade, não somente na prevenção e repressão imediata de crime, mas também na garantia da execução de decisão judicial.

O acusado foi conduzido à Delegacia do município, para realização dos procedimentos de Polícia Judiciária.

Assessoria do 8º BPM.

