Mais uma pessoa foi vítima de eletricidade no Estado do Acre. Desta vez, a ocorrência foi registrada no município de Bujari, próximo à capital, Rio Branco. A vítima, Leandro Pereira de Souza, estava tentando arrumar uma fiação de uma bomba d’água quando recebeu a descarga elétrica e faleceu ainda no local. O SAMU ainda foi acionado, mas o rapaz não resistiu e foi a óbito.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram