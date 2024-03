Tite, técnico do Flamengo, aproveitou a entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, que garantiu o título da Taça Guanabara para o Rubro-Negro, para se desculpar pela declaração anterior sobre a condenação de Daniel Alves.

Pessoal, me desculpem pela resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. O erro, na medida que foi julgado pela Justiça, foi condenado. A comparação que fiz sobre o caso foi inoportuna, sem sentido. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. Eu reafirmo que acredito na educação como orientação, como punição, como fui modelado pelos meus pais.

Antes de iniciar a coletiva no Maracanã neste domingo, o técnico pediu a palavra para fazer um pronunciamento, se retratando sobre o que havia dito sobre o caso Daniel Alves, que foi condenado na Espanha por agressão sexual a uma jovem de 24 anos. O treinador havia dito após o triunfo no clássico Fla-Flu no domingo passado que não poderia julgar o ex-jogador, mas que quem erra deve ser punido.

Escrito por Lance- fora de campo

