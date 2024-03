O episódio que culminou na classificação da cantora ocorreu durante a madrugada

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após agredir Davi durante a festa, na madrugada deste sábado (2). Mais cedo, o brother conversou com aliados e disse que foi acordado por ela.

Visivelmente alcoolizada, Wanessa entrou no quarto com Yasmin Brunet após a festa da madrugada de sexta para sábado e teria dado um tapa no pé de Davi que teria sido acordado com esse ato.

Pela manhã, Davi não perdoou e entrou no confessionário pedindo a expulsão da filha de Zezé Di Camargo do jogo e teve sua reclamação acabada pela direção do programa, que decidiu por desclassificar Wanessa.

Com a expulsão da famosa, mais um desafeto de Davi, favorito para ganhar o prêmio que pode chegar a três milhões de reais, deixa o jogo.

Rodriguinho, que foi eliminado no último paredão e Wanessa expulsa neste sábado, tem desafetos declarados do ex-motorista de aplicativos

