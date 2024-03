O acidente aconteceu na manhã deste sábado (2 de março), por volta das 10h, quando o grupo se deslocava para Porto Walter, onde iriam realizar uma operação de ajuda aos

Uma embarcação com três militares do Corpo de Bombeiros e dois policiais militares naufragou após bater em um tronco de árvore que estava submerso no rio Juruá, na comunidade Simpatia, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (2 de março), por volta das 10h, quando o grupo se deslocava para Porto Walter, onde iriam realizar uma operação de ajuda aos atingidos pela cheia.

A jornalista Marcy Bezerra, que está na comunidade e presenciou o acidente, relatou à nossa reportagem que o barco virou rapidamente após colidir com o obstáculo e que os ocupantes começaram a descer pela correnteza. Ela disse que os barcos da prefeitura, da Defesa Civil e da própria comunidade se mobilizaram para socorrer os náufragos, que conseguiram se manter calmos e foram resgatados sem ferimentos.

“Está tudo bem com eles, graças a Deus não aconteceu nada. Como eles estão treinados, então tá tudo bem, eles mantiveram a calma e já foram resgatados”, afirmou a jornalista, que registrou o momento do resgate em vídeo e compartilhou com a redação do site jurua24horas.

Ainda segundo Marcy, que permanece no local, os danos foram apenas materiais, pois os equipamentos que estavam sendo levados na embarcação foram perdidos.

A reportagem tentou contato com o comando do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

