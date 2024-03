Bombeiros capturaram uma jararaca encontrada em um abrigo de crianças e adolescentes em Águas Lindas de Goiás (GO). Esse tipo de serpente é responsável por 70% dos acidentes com cobras registrados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Bombeiros fizeram a captura de uma jararaca encontrada em um abrigo de crianças e adolescentes em Águas Lindas de Goiás (GO). A serpente peçonhenta é responsável por 70% dos ataques de cobra registrados no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.

O caso aconteceu na última quarta-feira, 28, após funcionários do abrigo encontrarem a jararaca na varanda da instituição. O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida para realizar a captura.

Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, a jararaca estava saudável e não apresentava ferimentos. Ela foi colocada em um recipiente e levada a uma área de mata, onde foi solta pela corporação.

O Ministério da Saúde compila dados sobre ataques de serpentes e explica que parte das ocorrências ocorre por conta da falta de equipamentos de proteção individual em áreas rurais e de mata. Segundo a pasta, os acidentes ofídicos ocorrem quando a vítima não vê a serpente e, involutariamente, pisa ou toca nela.

As jararacas são responsáveis por 70% dos acidentes, seguidas pelas cascavéis, 9%, surucucus, 1,5%, e as corais-verdadeiras, com menos de 1% dos registros. A maior parte deles afeta trabalhadores rurais e populações indígenas, aponta o Ministério da Saúde.

Terra

