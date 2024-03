Na última sexta-feira, equipes policiais do GOE e CANIL intensificaram as abordagens na Rodovia AC 405 com o objetivo de combater o tráfico de drogas e armas nessa rota bastante utilizada pelos infratores. Foram abordados todos os tipos de veículos desde motocicletas, carros e caminhões utilizando, principalmente, cães farejadores a fim de encontrar substâncias entorpecentes.

ASCOM Polícia Militar

