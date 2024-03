O montante está sendo depositado pelo governo federal na conta das prefeituras conforme a aprovação dos planos de trabalho. O senador também anunciou o remanejamento de R$ 40 milhões em emendas de sua autoria para os municípios afetados

Em uma participação no Jornal do Acre Primeira Edição deste sábado, 02, o Senador Alan Rick (União Brasil) anunciou a liberação de recursos de ajuda humanitária para municípios acreanos afetados pelas enchentes dos rios acreanos. O montante que a Defesa Civil irá liberar, após reunião coordenada pelo senador entre a Bancada acreana e representantes das prefeituras e do governo do estado, ultrapassa os R$ 16 milhões. O valor contempla as prefeituras que já tiveram seus planos de trabalho aprovados.

Conforme o Senador, três prefeituras já receberam os repasses. São elas:

-Jordão R$ 1.831.981,00

-Assis Brasil R$ 935.953,00

-Epitaciolândia R$ 1.543.735,00.

E na segunda-feira, 04, os seguintes valores serão disponibilizados para ajuda humanitária em outras cidades afetadas:

Plácido de Castro: R$ 593.739,89;

Brasiléia: R$ 4.436.084,00;

Xapuri: R$ 349.765,68;

Marechal Thaumaturgo: R$ 1.720.440,00;

Tarauacá: R$ 4.894.617,00.

“Outras portarias de autorização de repasse devem ser publicadas em breve. Rio Branco, por exemplo, já solicitou R$ 7,5 milhões.” – afirmou o senador.

Além dos recursos emergenciais enviados pela Defesa Civil Nacional. O senador também anunciou o remanejamento de mais de R$ 40 milhões de suas emendas para os municípios atingidos.

Assis Brasil R$ 3,8 milhões;

Brasiléia R$ 3,8 milhões;

Epitaciolândia R$ 3,7 milhões;

Jordão R$ 1,072 milhão;

Marechal Thaumaturgo R$ 1,4 milhão;

Rio Branco R$ 18,8 milhões;

Santa Rosa do Purus R$ 3 milhões;

Tarauacá R$ 2,7 milhões;

Xapuri R$ 2,5 milhões.

Segundo o parlamentar, na segunda, 04, o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walder Góes, e a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitarão o Acre, para fortalecer ações de resposta e planejamento para a recuperação das áreas que sofrem com as enchentes.

Durante a entrevista, Alan Rick enfatizou a solidariedade da população. “O povo do Acre é muito solidário a gente está ajudando com o nosso gabinete, alugamos um barco e um caminhãozinho para colocar os pertences das pessoas para fora das áreas alagadas. São empresários e pessoas anônimas da sociedade buscando o nosso gabinete para doar cestas básicas, disponibilizar seus carros. Uma coisa muito bonita esse movimento da população acreana ajudando quem mais precisa”. – disse.

Além disso, Alan Rick apontou a necessidade de medidas estruturais de longo prazo para combater os efeitos devastadores das cheias, enfatizando que soluções temporárias não são suficientes. Ele defendeu a implementação de projetos de dragagem dos rios e igarapés e a construção de habitações populares e prédios públicos em áreas altas, para evitar futuras tragédias. “Estou liderando um movimento junto à Bancada e ao Governo do Estado para que o Governo Federal transforme o Acre em um modelo de prevenção e resiliência a desastres naturais, com foco em realocar comunidades das zonas de risco para áreas mais seguras”. – concluiu.

Por Assessoria

