O Ministério Público de Barcelona vai recorrer da sentença dada para Daniel Alves. A intenção da procuradoria é aumentar a pena imposta ao atleta. A informação é da agência de notícias “AFP”.

O Daniel Alves foi sentenciado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual de uma jovem de 24 anos, de identidade não divulgada, em caso ocorrido no final de 2022, na Catalunha.

O entendimento do Ministério Público do país é que os 150 mil euros (R$ 805 mil na cotação atual) pagos de forma antecipada pela família de Neymar não devem ser levados como atenuantes para amenizar a pena.

Segundo a sentença, o tribunal aplicou ao jogador uma circunstância atenuante de reparação do dano ao considerar que “antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal a quantia de 150 mil euros para ser entregue à vítima independentemente do resultado do julgamento, e esse fato expressa, segundo o tribunal, ‘uma vontade reparadora'”.

Pelo lado da defesa, outro requerimento também deve surgir. Isso porque o lado de Daniel Alves afirma que o atleta é inocente e busca a absolvição.

por Izabella Giannola

(Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram