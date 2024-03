Em um incidente que aconteceu na comunidade Monte Verde, no município de Conceição, departamento de Santa Cruz, na Bolívia, um homem de 66 anos identificado como Pio Aguirre Cruz, ficou gravemente ferido após o encontro com um jaguar.

O evento ocorreu na tarde de quinta-feira, 29 de fevereiro, quando o adulto mais velho tentava espiar o felino depois que ele matou uma cria de vaca.

O idoso, armado com um machete, aventurou-se com a intenção de enfrentara onça. No entanto, suas tentativas de defesa foram vãs quando o felino o atacou, infligindo-lhe múltiplas feridas na cabeça e em um dos braços. Depoimentos de comunários apontam que as feridas podem incluir fraturas, resultado de arranhões e mordidas na onça.

A situação poderia ter sido ainda mais catastrófica se não fosse a intervenção de um dos cachorros do idoso, que enfrentou o jaguar, permitindo que o idoso fuja para um lugar seguro. Posteriormente, foi transferido de emergência para o hospital de Concepción para assistência médica.

Giro Acreano

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram