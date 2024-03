Para atender as famílias atingidas pela maior cheia da história na região do Alto Acre, o governo do Estado, por meio da campanha Juntos pelo Acre, entregou kits de limpeza, nesta sexta-feira, 1º, aos municípios de Epitaciolândia e Brasileia.



Com a baixa das águas do Rio Acre na região, que atingiu mais de 14 mil pessoas, este é o momento para mobilização das prefeituras nas ações do pós-cheia, que demandam muito trabalho de limpeza, com a retirada de entulhos, destroços e lama.



O secretário de Agricultura, José Luiz Tchê, que coordenou as ações do governo de apoio aos alagados na região, destacou a importância da união entre estado e município. “Em menos de um ano, essa população passa por alagações de grandes proporções, por isso, colocamos o Estado à disposição dos municípios atingidos”, ressaltou.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, agradeceu pela parceria do governo. “Eu gostaria de agradecer ao governador, Gladson Cameli, toda ajuda nesse momento é bem-vinda, precisamos unir forças para minimizar as consequências da cheia”, declarou.



A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, disse que a ajuda chegou no momento em que mais precisavam. “A prefeitura de Brasileia jamais conseguiria chegar em toda a população sozinha, por isso é necessário a união com o governo. Esses kits de limpeza chegam em boa hora, no momento em que as famílias estão retornando para as suas casas”, afirmou.



O morador do bairro Leonardo Barbosa de Brasiléia, Eli da Silva, foi um dos beneficiados com a entrega dos kits de limpeza. “Estou muito feliz, estava precisando muito, porque as águas baixaram e estou precisando limpar a minha casa”, disse.

Por Andreia Nobre- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

