Um homem foi conduzido a delegacia na última sexta-feira acusado de tráfico, associação para o tráfico e por organização criminosa. E era foragido da justiça e foi preso na Transacreana na altura do km 26 na região de difícil acesso do Ramal do Alberto.

Após uma incursão a pé da equipe, foi possível realizar a prisão do foragido e o mesmo foi entregue na DEFLA

ASCOM PM

