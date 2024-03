A cantora foi expulsa do Big Brother Brasil 24 neste sábado, 2

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB24 após desrespeitar uma regra do programa. Tadeu Schmidt conversou com os confinados sobre o ocorrido antes que eles realizassem a Prova do Anjo.

O grupo estava reunido na sala da casa, aguardando instruções para a Prova do Anjo

O apresentador do Big Brother Brasil 24, Tadeu Schmidt, conversou com os confinados sobre a expulsão da cantora Wanessa Camargo, ocorrida na manhã deste sábado, 2.

O grupo estava reunido na sala da casa, aguardando instruções para a Prova do Anjo, quando o apresentador falou sobre a desclassificação da sister.

“Antes de qualquer coisa, queria dar pra vocês a informação que mais importa pra vocês, pra todo mundo. A Wanessa já está a caminho de casa, eu mesmo falei com ela, tá tudo bem. Mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo”, comunicou o apresentador, sem aparecer no vídeo.

Em seguida, ele reafirmou a importância da prova. “A gente segue por aqui, bola pra frente. Hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima, o Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém”, concluiu.

Expulsão

A expulsão da cantora ocorre após suposta agressão a Davi, que teria acontecido durante a manhã. Após a festa na noite de sexta-feira, 1º, a cantora entrou agitada no quarto em que ele dormia e bateu no edredom com o qual Davi estava coberto.

Após o ocorrido, o baiano acordou e foi ao confessionário. Ele cobrou uma atitude da produção, por se sentir desrespeitado.

