Dando continuidade ao 1º ciclo de palestras às adolescentes assistidas pelo projeto social “Sonho de Menina – Sou Debutante”, neste sábado (02) a associação Sonere em parceria com a vereadora Ivoneide Bernardino, tratou sobre o tema “Resiliência” que é a arte de superar os problemas com mais tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria.

Para a psicologia, uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio frente às adversidades. A palestra foi ministrada pela renomada Psicopedagoga, Maria Ocineide Bonfim, à quem agradecemos pelo apoio e parceria.

A associação Sonere conta com o apoio da prefeitura de Sena Madureira, da vice-governadora Mailza Assis, do ex-deputado estadual Wagner Felipe, do prefeito Mazinho Serafim, do secretário de cidadania, Daniel Herculano, e demais parceiros.

A palestra ocorreu no auditório municipal e após o término foi servido um saboroso lanche às participantes. Em seguida, foi promovida mais uma etapa da oficina de dança em preparação para o grande baile de debutantes.

ASCOM

