O lutador acreano Breno Yuri, de 20 anos, enfrentará o marroquino Badr Attif no UAE Warriors, um dos maiores eventos de MMA dos Emirados Árabes, que terá sua edição no Brasil, em Camboriú, Santa Catarina, no dia 4 de março.

Breno Yuri, participando de sua quarta luta de MMA na categoria peso galo (61 kg), já conquistou vitórias impressionantes, incluindo uma sobre Douglas Gelado por nocaute no primeiro round.

Atualmente, ele reside no Rio de Janeiro e treina na equipe Nova União. A luta será transmitida pelo canal fechado no UAE Warriors 48.

Por AcreOnline.net

