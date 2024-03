O corpo da vítima, identificada como Daniel Amorim Rodrigues, de 25 anos, conhecido como Picachu, foi descoberto após uma denúncia via WhatsApp à Polícia Civil.

O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 01, no ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, zona rural de Rio Branco na . Peritos criminais realizaram os procedimentos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Imagens e informações ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram