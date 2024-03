O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Sena Madureira, está comunicando a todos os moradores do interior que está renovando o porte casador dos casadores de subsistência em parceria com a Polícia Federal.

A presidente Izanira Alves, pede para as pessoas procurarem o sindicato para fazer a renovação destes documentos, “sempre vamos está aqui para presta qualquer informação sobre esse assunto, e atender da melhor forma possível todos os nossos trabalhadores que precisam renovar seu porte casador.”

Por Pelegrino Sobrinho – colaborador do Acreonline.net

