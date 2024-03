Na manhã desta sexta-feira, 1°, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), efetuou a prisão do nacional M. A. R., de 37 anos de idade, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Mesmo enfrentando desafios decorrentes da cheia do rio Acre, que afeta a região, os investigadores da DCORE demonstraram resiliência e determinação ao realizar incursões na área inundada do bairro Cidade Nova, durante o patrulhamento do local, foi possível localizar o indivíduo.



Agindo rapidamente, os agentes procederam com a abordagem e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o nacional, relacionado a um suposto homicídio ocorrido no município de Capixaba.

Diante da situação, os investigadores efetuaram a detenção do suspeito, conduzindo-o até a delegacia para os procedimentos legais. Agora, o indivíduo encontra-se fora de circulação, à disposição da Justiça.



Essa ação da Polícia Civil reforça o compromisso contínuo em garantir mais justiça e paz social. A PCAC permanece vigilante na busca pela segurança da população acreana, combatendo incansavelmente crimes e promovendo a ordem pública.

Assessoria/ PCAC

