O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, esclarece que, no período de 21 de fevereiro até 1º de março, foram registradas 8 chamadas para atendimento de afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Acre, desse total, três resultaram em mortes em decorrência das enchentes; sendo uma ocorrida em Rio Branco, no último dia 25 de fevereiro. A vítima foi Elias Lima de Souza, de 21 anos. O jovem descia o rio a nado quando desapareceu nas águas do igarapé São Francisco.

As outras duas mortes foram registradas em Sena Madureira, no dia 23 de fevereiro. As vítimas foram José Ribamar Feitosa, 38 anos, e sua filha. Eles estavam em uma embarcação que naufragou com 8 pessoas na foz do Rio Caeté. Todos os casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil.

Agência de Noticias do Acre

Coronel José Américo Gaia

Titular da Sejusp

