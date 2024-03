A noite do último sábado (24), um violento ato tirou a vida de um homem, ocorrido dentro de um estabelecimento de conveniência no distrito de Canasvieiras, região norte de Florianópolis. A vítima, identificada como Marcos Paulo Rolim, teria vindo do Paraná a convite de um parente — seu primo e dono do local do incidente — para assumir um emprego. Uma mulher pode ser a suspeita do homicídio, conforme sugestões iniciais das gravações de vigilância. A Polícia Militar distribuiu o vídeo para a imprensa.

O flagrante do crime foi captado por uma das câmeras do sistema de segurança interno, registrando o momento exato em que o perpetrador ingressa na conveniência e efetua os tiros, ceifando a vida de Rolim imediatamente.

Segundo declarações da Polícia Militar, o atentado ocorreu dentro do comércio localizado na Rua Tertuliano Brito Xavier, aproximadamente às 19h15. O atirador chegou ao local na parte de trás de uma moto, desembarcando para realizar o ataque e em seguida fugindo com o auxílio do condutor. Rolim, vestindo uma camiseta de cor vermelha, estava em conversa com um conhecido quando foi abruptamente atacado e morto. Por sorte, o companheiro saiu ileso do incidente.

VEJA VÍDEO:



