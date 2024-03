O governo do Acre encaminhou na manhã desta sexta-feira, 1°, os insumos e medicamentos recebidos pelo Ministério da Saúde (MS) para distribuição aos municípios atingidos pela cheia dos rios no estado. O governador Gladson Cameli, acompanhado do titular da Secretaria de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, estiveram no galpão do órgão, em Rio Branco, para despachar as primeiras remessas recebidas.

“Hoje começamos a distribuir os kits recebidos do Ministério da Saúde. Vamos dar celeridade a esse processo, para que as famílias não sejam prejudicadas. Vamos em breve entrar em um segundo momento, que é remover os entulhos e recuperar as casas que foram danificadas”, afirmou o governador.

Em alguns municípios, como Assis Brasil, Brasileia, Santa Rosa do Purus e o Jordão, as águas começaram a recuar consideravelmente, e o governo já se prepara para a fase de limpeza e higienização das moradias e ruas afetadas.

Cameli pontuou ainda a situação de Brasileia, em que a maior área da cidade fica na parte baixa. “A solução, não temos outra alternativa, é planejar a cidade para a parte alta, senão nos próximos anos essa situação vai continuar acontecendo. Vamos fazer um planejamento de médio e longo prazo para remover as famílias da cidade para bairros que não alagam”, disse.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, explicou que, no momento de descida das águas é que se faz necessária a utilização dos medicamentos e insumos que foram recebidos do governo federal, pois é quando as pessoas, ao retornarem para suas casas, ficam suscetíveis a doenças.

“Esses kits possuem medicamentos e materiais médico-hospitalares para o segundo momento da alagação, a limpeza das casas. As doenças vêm quando o nível das águas baixa. Nessa ocasião, como Estado, precisamos prover o mínimo das condições de atendimento à população. Jordão foi um dos municípios mais atingidos, onde tivemos que montar um hospital de campanha. Brasileia sofreu muito também, ficamos em alguns momentos lá, sem energia, o que dificultou as operações no município”, relatou.



A primeira remessa disponibilizada pelo Ministério da Saúde vai ser encaminhada para cinco municípios acreanos: Assis Brasil, Brasileia, Jordão, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus.

A chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos (Dafi) da Sesacre, Suelen Dantas, afirma que a escolha dos contemplados foi feita pelo MS, atendendo às diretrizes estabelecidas. “Recebemos cinco kits calamidade, cada um com 32 medicamentos diferentes e 16 insumos [4500 itens em cada kit], como seringas, gazes, máscaras e luvas. Um kit tem a capacidade de atender até 1.500 pessoas, e já existe a previsão de mais remessas na próxima semana”, frisou.

Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

