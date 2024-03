A Defesa Civil Municipal de Sena Madureira reportou um aumento adicional no nível das águas do Rio Iaco, com um acréscimo de 7 centímetros em apenas 6 horas nesta sexta-feira (1º). O rio agora está em 15,67 metros, ultrapassando a cota de transbordamento de 15 metros.

A situação se agrava em bairros como Praia do Amarílio, onde a maioria das 47 famílias alojadas em abrigos públicos está localizada. Além disso, ruas como Piauí, Siqueira Campos e Benjamin Constant também estão sendo afetadas.

Os abrigos públicos estão acolhendo essas famílias, distribuídas em três locais da cidade, com equipes de prontidão para prestar assistência. No entanto, os moradores continuam enfrentando grandes desafios devido à alagação, com muitos temendo o avanço das águas sobre suas casas.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram