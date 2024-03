Uma criança de 4 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 1°, após ser atropelada por um ônibus de transporte escolar do governo do Estado no município de Rodrigues Alves.

O pequeno Lyan morreu ainda no local do acidente. O motorista do ônibus se entregou na Delegacia de Polícia Civil. O nome do condutor não foi divulgado.

Segundo informações da polícia, Lyan estava atravessando a rua com a mãe, para ir para a casa do avô, quando foi atropelado. O acidente aconteceu no Bairro São Francisco e, segundo testemunhas, havia estudantes dentro do ônibus no momento do atropelamento.

O delegado Marcilio Laurentino, que atua no município, disse que o caso está sob responsabilidade do delegado plantonista de Cruzeiro do Sul. Mas adiantou que o motorista disse na delegacia que um caminhão da prefeitura de Rodrigues Alves, que estava parado na rua, atrapalhou sua visão.

“O motorista contou que o caminhão da prefeitura atrapalhou a visão dele. A perícia foi ao local. Se não houver imperícia, nem nem negligência, não há caracterização de homicídio culposo. Mas isso tudo o delegado de plantão que vai resolver, se é caso de autuação ou não”, contou.

Sandra Assunção/AC24 HORAS

