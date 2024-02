Na manhã desta quinta-feira, 29, um homem ficou com ferimentos graves em um acidente de trânsito registrado no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações, o acidente ocorreu nas proximidades do Hospital João Cancio Fernandes, na esquina da Rua Quintino Bocaiuva, detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apurados pelas autoridades competentes.

O SAMU se dirigiu até o local para prestar os primeiros socorros.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

