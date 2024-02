Um acriano de 38 anos, suspeito de participar do assassinato do ex-prefeito da cidade de Plácido de Castro, no Acre, foi preso na manhã desta quinta-feira (29), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O homem, que também responde por tráfico de drogas no estado de origem, estava com mandado de prisão em razão por suposto envolvimento no homicídio do ex-prefeito do município de Plácido de Castro (AC) Gedeon Barros, crime ocorrido no dia 20 de maio de 2021, na cidade de Rio Branco.

A captura do suspeito ocorreu durante a Operação Crime Craker, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco e um mandado de prisão preventiva da Justiça de Rio Branco, no Acre.

A operação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, composta pelas forças de segurança do Estado.

Por Lena Sena, g1 CE

