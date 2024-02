O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (Podemos) acompanhado dos secretários de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano e de Finanças Getulião Saraiva fizeram visitas aos abrigos construídos pela Prefeitura para acolher as vítimas da enchente do Rio Iaco. Os gestores também entregaram caminhões para o Corpo de Bombeiros para ajudar as famílias atingidas pela enchente.

Durante as visitas aos bairros Centro na rua Piauí com a Siqueira Campos e o Cafezal que foram as primeiras regiões da cidade a serem atingidas, juntamente com a praia do Amarilio. O prefeito buscou apoio da população e demonstrou sua preocupação com as famílias afetadas pelas águas.

“Estamos disponibilizando caminhões e equipes para cuidar dos abrigos que estão recebendo as famílias vítimas da enchente do rio Iaco, garantindo assistência e suporte necessários nesse momento difícil”, destacou o prefeito.

O secretário de Cidadania e Assistência Social disse que o compromisso do prefeito e da gestão é com o bem-estar e a segurança dos moradores de Sena Madureira diante da situação de emergência causada pela cheia do Rio.

O prefeito também aproveitou para fazer a entrega ao Corpo de Bombeiros dos caminhões que a prefeitura alugou para ajudar na retirada dos móveis e utensílios das vítimas da enchente.

O comandante do Corpo de Bombeiros em Sena Madureira, Gustavo Marinho, agradeceu o prefeito e toda a equipe pelo apoio e reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto com o município para garantir a assistência a população atingida pelas águas.

Por Assessoria

