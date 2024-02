Na última quarta-feira, 28, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação, realizou uma significativa ação social de cidadania voltada aos alunos e docentes das escolas Belo Jardim e Zuleide Pereira de Souza, ambas localizadas no 2° distrito da capital. A iniciativa resultou na entrega de 140 Carteiras de Identidade Nacional (CIN), documento inovador que substitui o antigo Registro Geral (RG).

A PCAC reforça seu compromisso em estreitar os laços com a comunidade, auxiliando a regularização documental dos cidadãos, facilitando maior acessibilidade às atividades cotidianas e integração plena na sociedade.

“Essa parceria da escola Zuleide Pereira De Souza com Polícia Civil, desenvolveu o projeto Família na Escola com a intenção de motivar os alunos a exercerem a cidadania. O trabalho foi muito bem aceito e elogiado pela forma de atendimento que foi prestao aos nossos alunos e professores.” salientou a diretora da escola, Gilderlene de Carvalho.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, ressaltou que o novo modelo de Carteira de Identidade Nacional representa um avanço significativo em termos de segurança e modernização nos registros. Com informações biométricas e outros elementos mais avançados de identificação, a CIN eleva o padrão de qualidade na emissão de documentos oficiais.

“Essa é mais uma ação positiva do Instituto de Identificação do Acre e da Polícia Civil, que continuam trabalhando para levar benefícios à população e promover a cidadania em todo o estado”, destacou Júnior César.

A entrega das carteiras de identidade foi recebida com entusiasmo pelos estudantes e professores das escolas, que agora contam com um documento oficial atualizado e válido em todo o território nacional.

Assessoria/ PCAC

