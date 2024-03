Na última quarta-feira, 28, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) por meio do Núcleo de Capturas (NECAP), cumpriram um mandado de prisão preventiva em face de investigado por estupro de vulnerável, ocorrido em Xapuri.

O suspeito foi denunciado pelo Conselho Tutelar de Xapuri por ter, em tese, tido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. Na data dos fatos o homem apontado pela prática de estupro de vulnerável tinha 23 anos de idade.

Após investigação criminal conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Xapuri e representação policial protocolada pela Delegada de Polícia Civil, Dra. Michelle Boscaro, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do suspeito.

“Infelizmente, no interior do Estado, alguns homens acham normal ter relações sexuais com adolescente menor de 14 anos de idade, mesmo sabendo que é crime. Estamos identificando e apurando todos esses casos, procedendo conforme diz a lei”, explicou a delegada Michelle Boscaro.

ASCOM: PCAC

