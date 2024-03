Fechando a agenda de visitas nas cidades atingidas pela cheia dos rios do Acre, o governador Gladson Cameli esteve em Cruzeiro do Sul, navegando o Rio Juruá e colocou à disposição a estrutura do Estado.

Na segunda maior cidade do estado ainda não há desabrigados, mas o prefeito Zequinha Lima já visitou as escolas que poderão abrigar possíveis famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá.



Cinco unidades municipais de ensino estão preparadas para receber as famílias desalojadas: Margarida Pedreira, no Bairro da Cobal; Thaumaturgo de Azevedo, Bairro do Alumínio; Corazita Negreiros, no Telégrafo; Marcelino Champagnat, no João Alves; e Irmã Diana, no Bairro Cruzeirinho Novo.

Ao chegar no porto de Cruzeiro do Sul, o governador disse que foi importante vir até a cidade para saber o real cenário e se antecipar.

O Rio Juruá no município chegou à marca de 13,30 metros, registrando 30 centímetros acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros.



“Nós temos que unir nossas forças. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, me ligou ontem se colocando à disposição. Também é importante conscientizar as pessoas de áreas de risco, para que saiam de suas residências. Além da questão da alagação, temos que prevenir o mosquito da dengue. Então, é uma união de esforços. Toda a nossa equipe está dividida nas regionais do estado. O governo está acompanhando os prefeitos com relação aos prejuízos, para que possamos agir, não somente na retirada das famílias dessas áreas atingidas pelo nível das águas, como também quando baixar, na recuperação, limpeza e reconstrução. Vim aqui dizer para o prefeito que conte conosco nessa luta, para que a gente vença mais uma vez esse desafio”, disse.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu a presença do governador e destacou a importância do suporte da estrutura estatal neste momento.



“Nós estamos chegando a 11 bairros atingidos aqui em Cruzeiro do Sul e cinco comunidades rurais. A cota de transbordo já passou, e é possível ter pedidos de retiradas de famílias”, disse.

Segundo o prefeito, uma equipe fluvial está percorrendo todos os bairros.

“Nós já estamos preparados e à disposição para atuar se houver necessidade. Com toda a equipe já mobilizada, com o material mobilizado, já reunimos e criamos o comitê, sala de situação, que é composta por todas as instituições que compõem o governo do Estado. Tudo está pronto, caso haja necessidade de nós agirmos”, disse.



Por fim, ele agradeceu a ajuda do governo no atendimento aos atingidos.

“Isso só demonstra a preocupação do governo com as pessoas mais humildes, com aqueles que residem aqui no Juruá”, finalizou.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícia do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

