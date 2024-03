A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, apreendeu na tarde de hoje, 29 de fevereiro, um adolescente de 17 anos com droga no km 03 da BR 364, sentido Sena Madureira a Rio Branco.

Com a finalidade de coibir crimes diversos, os policiais realizaram uma barreira policial no supramencionado endereço e durante abordagem a um veículo, tipo táxi, seguida de busca nas bagagens de um dos ocupantes do veículo, à equipe policial localizou 1,012 (um quilo e doze gramas) de uma substância aparentando ser maconha.

O adolescente foi apreendido e levado à delegacia de Polícia Civil, para realização dos devidos procedimentos.

Assessoria do 8º BPM.

