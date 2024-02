Desde a última terça-feira, 27, até esta quinta, 29, está sendo promovida, na Escola Técnica Maria Moreira da Rocha, em Rio Branco, a formação para professores e responsáveis pelo programa Caminhos da Educação do Campo. As formações coordenadas pela Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) contemplam todas as modalidades.

A chefe da Divisão do Ensino do Campo, Maria Clara Siqueira, explica que a formação é dirigida a todos os níveis de ensino, desde o fundamental, anos iniciais, passando pelos anos finais, até chegar ao ensino médio. “Isso tanto para as escolas de fácil acesso quanto para as de difícil acesso”, ressalta.



Além dos professores, participam da formação representantes dos núcleos e o assessor responsável pelo programa nos municípios. “Nossa preocupação é chegar, principalmente, às escolas de difícil acesso, onde o professor é o responsável pela unidade”, diz Maria Clara.

Para a gestora, a formação tem o objetivo de ajudar alunos e professores no novo ano letivo. “Estamos capacitando os professores por meio dessa troca de experiências, para que eles possam estar em sala de aula ajudando os alunos na aprendizagem e no conhecimento”, afirma.

Entre as professoras que participam da formação está Helena Milhomens, gestora da Escola Ena de Oliveira de Paula, da capital. “Com as novas tecnologias, temos condições de levar mais conhecimento para os alunos. Este ano, por exemplo, temos muitas novidades, como termos que nunca utilizamos antes. Realmente, a gente precisa se reciclar, porque o aluno da zona rural é o mesmo da zona urbana”, observa.

A partir da próxima semana, segundo a chefe da Divisão da Educação do Campo da SEE, a formação também chegará aos municípios do interior. A formação é dividida em áreas de conhecimento, como ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e educação física.

Por Stalin Melo- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Mardilson Gomes/SEE

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram