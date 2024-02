O aumento do Rio Acre na capital acreana tem gerado preocupações, com as águas invadindo um trecho da Estrada da Sobral, na região Baixada da Sobral. Especificamente na Ladeira do Bola Preta, próximo ao prédio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), a inundação está impactando o acesso a vários bairros da Baixada.

De acordo com a última medição realizada pela Defesa Civil de Rio Branco, o Rio Acre continua subindo, registrando um aumento de 17 cm em apenas 12 horas. Às 18h de terça-feira, o Rio havia atingido a marca dos 16,28 metros.

Essa elevação do nível do rio já afetou cerca de 34 bairros em Rio Branco, resultando em aproximadamente 3,9 mil pessoas desalojadas e outras 4.165 desabrigadas.

Autoridades locais estão monitorando de perto a situação e considerando medidas de precaução, incluindo a possível interdição da avenida principal, diante do risco contínuo de inundação. A população está sendo orientada a tomar precauções e seguir as instruções das autoridades para garantir a segurança durante esse período crítico.

Por AcreOnline.net

