Em uma entrevista reveladora no programa This Morning da ITV em 2013, Debbi Wood compartilhou os extraordinários esforços que faz para gerenciar seu ciúme no casamento com o marido Steve. Debbi, que já foi casada duas vezes antes, admitiu ter comprado um teste de detector de mentiras, que ela exigia que Steve faça toda vez que volta para casa após sair. Essa prática incomum decorre de uma profunda desconfiança que se desenvolveu no início do relacionamento deles.

O relacionamento do casal começou com uma fase à distância durante a qual ainda não haviam definido seu compromisso como exclusivo. Foi durante esse período que Steve viu outra pessoa, uma decisão que mais tarde assombraria seu relacionamento. Apesar de eventualmente se comprometerem um com o outro, Debbi guardava ressentimento contra Steve pelo que ela percebia como uma decepção. Esse ressentimento se manifestou em um ciúme extremo, levando à implementação de testes de detector de mentiras e ao monitoramento dos registros bancários e telefônicos de Steve.

Durante sua aparição no programa, apresentado por Phillip Schofield e Holly Willoughby, Steve explicou que um comentário casual que ele fez sobre estar disposto a fazer um teste de detector de mentiras para provar sua fidelidade inspirou inadvertidamente a abordagem drástica de Debbi. Ele disse: “Fiz um comentário de passagem de que não estava fazendo nada de errado e até faria um teste de detector de mentiras para provar”, o que Debbi levou a sério.

Em uma entrevista de acompanhamento no This Morning em 2014, Steve observou uma diminuição na frequência dos testes, afirmando que eram usados “tantas vezes em um mês quanto [eles] fariam em uma semana” anteriormente, e às vezes “até menos que isso”, descrevendo como “uma vez em uma lua azul”. No entanto, os testes de detector de mentiras não são a única medida de controle em seu relacionamento.

Debbi também impõe restrições à visualização de televisão por Steve, proibindo-o especificamente de assistir a qualquer programa que apresente mulheres. Ela relatou um incidente ao Mail onde um anúncio apresentando uma modelo feminina desencadeou sua ansiedade, levando-a a temer que Steve pudesse se sentir atraído pela modelo. “A única coisa que poderia me tranquilizar era proibir ele de assistir a qualquer programa que tenha mulheres nele”, explicou Debbi.

Apesar dessas medidas rigorosas, Debbi reconhece a inclinação natural para apreciar a beleza, dizendo: “Eu posso entender um homem admirando alguém que é bonito porque todas as mulheres têm uma beleza interna e uma beleza externa”. Sua preocupação, no entanto, está com a perspectiva de homens alimentarem fantasias sexuais sobre outras mulheres.

A entrevista também abordou a capacidade de Debbi de elogiar os outros, como quando ela mencionou a aparência de Schofield, levantando questões sobre o duplo padrão em seu relacionamento. Steve entrou na conversa com seu próprio elogio a Schofield, dissipando a situação com humor.

O ciúme extremo de Debbi é atribuído a mais do que apenas traumas de relacionamentos passados. Ela revelou seu diagnóstico com a Síndrome de Otelo, uma condição médica reconhecida caracterizada por ciúme delirante, muitas vezes ocorrendo junto com outros distúrbios médicos, psiquiátricos ou neurológicos. Essa condição, conforme definido pela Biblioteca Nacional de Medicina, complica os esforços do casal para navegar em sua dinâmica de relacionamento.

Apesar dos desafios impostos pela condição de Debbi e seus métodos não convencionais de gerenciar o ciúme, Steve enfatizou a força de seu vínculo fora desses conflitos. “Quando não estamos discutindo sobre isso, nosso relacionamento é absolutamente incrível”, disse ele, destacando a alegria e o riso que compartilham, que transcendem suas lutas.

por Lucas Rabello

