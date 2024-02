O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), reabre nesta quarta-feira, 28, a Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, no centro de Rio Branco. O governo finalizou todo o processo de recuperação da ponte no prazo ágil de cinco meses e a reabertura será realizada nesta tarde, às 16h.

“Concluímos os trabalhos, temos agora a ponte metálica reaberta para o público, garantindo mais segurança às pessoas e melhor fluidez ao trânsito”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates José Guimarães.

Com segurança e precisão, o governo do Acre trabalhou para preservar a estrutura, que tem mais de 50 anos. A obra contou com um investimento de mais de R$ 3,5 milhões com recursos próprios do Estado.

O Trabalho

Sócrates Guimarães explicou que a empresa Procec finalizou embaixo da ponte a substituição das peças dos apoios antigos que tinham mais de 50 anos e foram danificados pelo tempo e intempéries.

“Os novos apoios são feitos de neoprene, uma espécie de borracha impermeável e durável para garantir sustentação da estrutura”, afirmou o presidente.

A empresa aplicou a técnica de macaqueamento, que permitiu que a estrutura fosse levantada para que os reparos fossem realizados. Além disso, Guimarães ressalta que os trabalhadores fizeram reparos, limpeza e reforço na estrutura.



“A ponte está muito mais segura hoje. Concluímos o alinhamento do tabuleiro e também o fechamento das juntas de dilatação, espaços da ponte que servem para proporcionar mais flexibilidade e movimentação na estrutura e os pilares centrais foram reforçados”, disse.

Deracre retira balseiros de pontes sobre o Rio Acre

Guimarães explicou ainda que não há risco de perda do trabalho com a possível enchente do rio Acre.

“Com a cheia do rio Acre, as equipes do Deracre seguem realizando uma ação de retirada de entulhos dos pilares das pontes sobre o rio, em Rio Branco”, finalizou.

Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Foto: Gabriel Freire/Deracre e Neto Lucena/SECOM

