Para falar sobre a situação de emergência que vivem 19 municípios acreanos e pedir ajuda para o estado, o governador Gladson Cameli concedeu entrevista a emissora CNN, no programa Brasil Meio-Dia na tarde desta quarta-feira, 28. O governante falou sobre o reconhecimento do Estado de Alerta nos municípios atingidos pela Defesa Civil Nacional.



“Conversei há pouco com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, que colocou o governo federal à disposição do Acre para nos auxiliar. A nossa previsão é de aumento do nível do Rio Acre na capital, Rio Branco, de cerca de 50cm, o que é muito preocupante pois a cada centímetro que sobe são mais pessoas que ficam desabrigadas e desalojadas”, afirmou Cameli.



O chefe do Executivo pontuou que as novas medições e previsões estão sendo levadas em consideração e que avalia, junto com as defesas civis estaduais e municipais, o decreto de calamidade pública no estado.

Além disso, o gestor ressaltou a campanha Juntos Pelo Acre, que está recolhendo doações de cestas básicas, água mineral, itens de higiene pessoal, kits de limpeza, entre outros, para distribuição aos desabrigados e desalojados pelas enchentes. A campanha também aceita doações nacionais, via QR Code (abaixo) ou via PIX.



“Estamos todos unidos, Estado, União, Municípios para oferecer essa mão amiga às pessoas que mais precisam nesse momento. Qualquer centímetro de aumento é preocupante, vamos ficar de olho, aguardando a vazante enquanto fazemos de tudo para reduzir o prejuízo das famílias. A doação voluntária nesse momento também é fundamental para o auxílio dessas pessoas desabrigadas ou desalojadas”, continuou o chefe de Estado.



Em Brasileia a energia elétrica foi desligada em pontos da cidade para evitar acidentes com os moradores, visto que a maior parte da cidade está debaixo d’água. No Jordão, município atingido em 80% de sua totalidade pela enchente, foi montado um hospital de campanha para atender a população.

Cameli segue para o interior na tarde desta quarta-feira, visitando Brasileia, que atingiu a cota histórica do nível do rio, registrada em 2015, e Xapuri, onde a água já atingiu o principal hospital do município. No restante da semana o governador segue para os demais municípios atingidos.

Vitor Hugo Calixto Agência de noticias do Acre

Fotos Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram