Os candidatos classificados além do número de vagas formarão cadastro de reserva, e poderão ser convocados durante a vigência do convênio que financia a iniciativa

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público as notas e o resultado da 1ª fase do processo seletivo simplificado que selecionará profissionais para atuarem no projeto “Abraço Cidadão”. Deste modo, as candidatas e candidatos foram convocados para a próxima etapa, que consiste em uma dinâmica de grupo.

A avaliação ocorrerá na sede do Poder Judiciário, situado na Rua do Tribunal de Justiça, sem nº, Via Verde, em Rio Branco. Nessa fase, o intuito é identificar o perfil desejado na área na qual o candidato irá atuar, conforme se verifique ou não a correspondência entre o conjunto de atribuições psicológicas, acadêmicas e os objetivos de formação complementar e aprimoramento profissional propostos pelo Poder Judiciário do Estado do Acre.

Todos devem comparecer a sala de reuniões do 2º piso, portando documento oficial de identificação com foto, no horário estipulado no certame, que está disponível na edição n° 7.486 do Diário da Justiça (págs. 118 e 119), desta quarta-feira, 28.

Foram convocadas três candidatas para o cargo de psicólogo. A avaliação ocorrerá na próxima segunda-feira, 4, às 14 horas.



Para o cargo de assistente social, apenas duas foram convocadas e a dinâmica de grupo ocorrerá na próxima terça-feira, dia 5, às 14 horas.



Já para o cargo de educador social há 11 candidatos, que serão avaliados na próxima quinta-feira, 7, às 11 horas.



Por fim, para o cargo de monitor de campo, também foram 11 candidatas e candidatos que passaram para a próxima etapa. A dinâmica de grupo ocorre no dia 7, a partir das 12h30.



Miriane Teles | Comunicação TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram