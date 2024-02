O cadáver em estado de decomposição foi encontrado, no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital

Manaus- O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição, com mãos e pés amarrados, na tarde da última terça-feira (27), no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por moradores que passavam pelo local e sentiram um forte odor vindo de uma área de mata.

O corpo do homem foi encontrado em estado avançado de decomposição, com mãos e pés amarrados para trás.

Ainda segundo as informações, o corpo tinha marcas de espancamento. Não há informações sobre a motivação do crime.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: D24am

