Na tarde da última segunda-feira (26), o caminhoneiro Valdine Martins Freire, 54 anos, foi brutalmente assassinado a tiros em um posto de combustíveis às margens da BR-364, em Vilhena.

De acordo com informações da polícia, Valdine se envolveu em uma discussão com um homem ainda não identificado momentos antes do crime. O motivo da discussão não foi esclarecido.

Após a briga, Valdine parou no posto para descansar, momento em que o agressor armado chegou ao local e disparou várias vezes contra ele. Mesmo já caído, o caminhoneiro foi alvo de mais tiros, vindo a falecer antes mesmo de receber socorro.

O criminoso fugiu do local e permanece foragido. As autoridades esperam contar com as imagens das câmeras de segurança do posto para identificar o assassino e esclarecer os motivos desse ato violento.

A polícia segue investigando o caso para encontrar o responsável e garantir justiça para Valdine e sua família.

Por AcreOnline.net

